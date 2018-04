tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa,è stato sottoposto a un’operazione a cuore aperto presso il Cedars-Sinai di Los Angeles.

Il suo portavoce ha spiegato a TMZ che l’operazione è servita a “rimpiazzare una valvola polmonare rimpiazzata già nel 1997 a causa di un difetto congenito al cuore”, ed era prevista. Sin dall’inizio era stato preventivato che quella valvola non fosse permanente, e a quanto pare aveva già superato la sua aspettativa di vita. Ieri Schwarzenegger ha deciso di sostituirla con una nuova valvola meno invasiva: “Durante la procedura, è stato messo insieme un team per la chirurgia a cuore aperto in caso non fosse possibile inserire la nuova valvola”.

Nelle ore scorse, l’ex “Governator” ha affidato al suo profilo Facebook Ufficiale un messaggio volto a rassicurare i suoi e le sue follower nonché a ringraziare l’equipe medica responsabile dell’operazione.

Nel post leggiamo:

È vero: sono tornato. Me ne sono andato a dormire pensando che mi sarei risvegliato con una piccola incisione, ma invece mi sono svegliato che ne avevo una piuttosto grande, ma – indovinate un po’? – mi sono risvegliato dall’anestesia ed è già qualcosa per cui essere felici e riconoscenti. Grazie a tutti i medici e alle infermiere. E sono davvero colmo di gratitudine per tutti i calorosi messaggi che mi avete mandato.