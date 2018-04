tempo di lettura 2'

Thanos richiede il vostro silenzio.

Con una lettera appena condivisa sui social, i fratelli Russo hanno chiesto ai fan di non spoilerare la segretissima trama di Avengers: Infinity War. Per preservare la sorpresa, la prima proiezione integrale del film si terrà il 23 aprile in occasione della premiere di Los Angeles.

Prima di tale data ci saranno proiezioni riservate alla stampa e una serie di eventi fan organizzati in giro per il mondo che mostreranno solamente una selezione di sequenze dall’attesissimo cinecomic.

Ecco una traduzione della lettera:

Ai più grandi fan del mondo, Stiamo per imbarcarci nel tour promozionale di Avengers: Infinity War. Faremo visita ai fan di tutto il mondo proiettando solo una selezione di sequenze dal film in modo da evitare di rovinare le sorprese della storia ai futuri spettatori. Non mostreremo il film nella sua interezza fino alla premiere di Los Angeles, a pochissimo dall’uscita del film in tutto il mondo. Tutte le persone coinvolte nella produzione del film hanno lavorato sodo negli ultimi due anni mantenendo il più grande riserbo sulla segretezza. Solo una manciata di persone conoscono la vera trama del film. Quello che chiediamo quando vedrete Infinty War, nei prossimi mesi, è di mantenere lo stesso riserbo in modo da garantire a tutti i fan un’esperienza pari alla vostra quando vedranno il film la prima volta. Non rovinate la sorpresa agli altri, così come voi non volete che vi venga rovinata. Buona fortuna e buona visione, i fratelli Russo.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.