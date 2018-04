tempo di lettura 2'

In occasione del 1 aprile Google Maps ha lanciato una simpatica caccia virtuale tra le mappe ispirata a(Dov’è Wally?). Per celebrare la stessa giornata anche Ryan Reynolds ha voluto diffondere in rete un’immagine relativa al solito rompicapo, ma in stile X-Men!

Inutile dire che l’illustrazione contiene innumerevoli Easter Egg da trovare, compreso, ovviamente, il Mercenario Chiacchierone!

Trovate l’immagine qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

