tempo di lettura 1'

, protagonista di due film di, ha dichiarato che amerebbe un ritorno del franchise sul grande schermo con un film dal rating R e con un nuovo cast.

I due film con Cage (Ghost Rider e Ghost Rider: Spirito di Vendetta), com’è noto, sono usciti nel 2007 e nel 2012. Il personaggio è poi apparso – in una versione differente – in Agents of S.H.I.E.L.D., serie Marvel targata ABC. Kevin Feige, per il momento, non sembra interessato a includere Johnny Blaze nell’Universo Cinematografico Marvel.

Come dichiarato da Cage:

Sapete, Ghost Rider è stato un film che avrebbe dovuto avere fin dall’inizio un rating R. David Goyer aveva redatto uno script assolutamente brillante. Io volevo lavorarci proprio con David, ma per qualche ragione non ce lo hanno consentito. Quel film è ancora un progetto che dovrebbe essere realizzato, chiaramente non più con me. E dovrebbe avere un rating R. Deadpool, che aveva proprio quel rating, è andato alla grande. Ghost Rider è stato progettato per essere uno spaventoso film vietato ai minori, semplicemente hanno rinunciato a quel progetto.

