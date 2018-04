tempo di lettura 1'

Com’è noto, sono molte le indiscrezioni che vedonoin trattative per un potenziale film incentrato sul personaggio di Joker. L’attore, nell’ultimo periodo, ha notoriamente adottato un atteggiamento del tutto criptico sulla faccenda, arrivando anche a negare di essere a conoscenza dell’esistenza stessa di un progetto simile. In una delle sue ultime interviste Phoenix – con fare nuovamente criptico – ha dichiarato di non avere alcuna preclusione nei confronti di un progetto simile, pur non confermando (o negando) di essere tuttora in fase di trattative con la Warner Bros.

Come dichiarato dall’attore:

Lo vedo come un qualsiasi altro film. Non direi mai cose tipo “non farei mai un western”. Dipende da cosa si tratta. Non mi interessa tanto il genere, quanto il personaggio che devo interpretare e il regista. Quindi non mi verrebbe mai da dire “no, questo genere di film non è per me”. Non prendo decisioni sulla base di elementi come il budget. Come ho detto, mi interessano il personaggio e il regista.

Fonte: Fandango