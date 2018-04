Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come riportato da Collider, la Paramount sta attualmente sviluppando diversi possibili script per un quarto film di, che andrebbe a posizionarsi dopo, diretto da. Si tratterebbe, dunque, del quarto capitolo della saga rilanciata sul grande schermo dal reboot didel 2009.

A rivelare l’esistenza di diversi potenziali script è stato Zachary Quinto (interprete di Spock), nel corso di un’intervista a Entertainment Tonight Canada.

L’attore ha difatti dichiarato:

Prima di tutto, credo ci siano almeno due script [in fase di sviluppo]. Anche perché ce n’è stato uno di Quentin Tarantino, che ha proposto un’idea per un potenziale nuovo film. Ma credo che [alla Paramount] ne stiano seguendo più di uno. Quindi non so bene cosa accadrà. Quentin, al momento, sta lavorando a un altro progetto.