Quando Mark [Hamill] ha letto il copione per la prima volta, ha letto qualcosa che non si aspettava. La verità spesso è tosa, ma è un normale processo di lavoro per quanto riguarda il rapporto tra attori e registi. Ci sono momenti nei quali gli attori ti dicono “Perché mai il mio personaggio dovrebbe fare qualcosa del genere?”. E da questo segue una conversazione. Questo caso non ha fatto eccezione. Tuttavia, è stato un dettaglio che è arrivato a tutti con una sorta di “megafono”.

In una delle interviste concesse in occasione dell’uscita in home video diha avuto modo di parlare anche delle reazioni composite che il suo film ha generato nel pubblico. Come dichiarato dal regista:

In merito alle critiche negative sulle scelte creative adottate, Johnson ha dichiarato:

All’inizio mi hanno sorpreso, ma poi ho realizzato che le scelte delle quali le persone si sono lamentate sono anche quelle delle quali sono più fiero.

Rian Johnson, come saprete, supervisionerà i lavori di una nuova trilogia di Star Wars.

