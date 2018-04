tempo di lettura 1'

A eccezione di una manciata di foto, non abbiamo ancora visto praticamente nulla di, l’atteso film diin arrivo nelle sale il prossimo agosto.

La mancanza di materiali promozionali ha ovviamente portato molte persone a sospettare che qualcosa sia andato storto durante la lavorazione del lungometraggio e che lo stesso Black non sia soddisfatto del tutto.

Interpellato in merito su Twitter (via CB.com), il filmmaker ha messo un po’ di puntini sulle “i” spiegando che non c’è nulla di cui preoccuparsi, vuole solo mantenere il più possibile l’effetto sorpresa anche se un primo teaser arriverà a metà aprile e che non si tratta in alcun modo di un remake del cult del 1987 co-sceneggiato, fra l’altro, dallo stesso Shane Black.

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).