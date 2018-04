tempo di lettura 1'

Universal Studios ha iniziato a sviluppare l’adattamento cinematografico di, il secondo romanzo di Ernest Cline, autore di Ready Player One (appena uscito al cinema su regia di Steven Spielberg).

Secondo quanto riporta Deadline, lo sceneggiatore Dan Mazeau (La Furia dei Titani) ha appena iniziato a lavorare a una nuova versione dello script sulla base di una prima bozza di Cline, che continuerà a collaborare con lui.

Uscito nel 2015 e rimasto nella lista dei bestseller del New York Times per cinque settimane, il libro ha una premessa che ricorda molto Giochi Stellari: un teenager viene arruolato in un esercito internazionale galattico che utilizzava un videogioco di battaglia interstellare per addestrare ragazzi in vista di una vera invasione aliena. Come Ready Player One, anche Armada è ricco di riferimenti alla cultura pop degli anni ottanta e novanta.

A produrre la pellicola Dan Farah e Dylan Clark. Vi terremo aggiornati!