Sembra che dopo il successo di(vincitore del Leone d’Oro a Venezia e dell’Oscar come miglior film) il registaabbia trovato in Fox Searchlight la sua casa.

I presidenti dello studio Stephen Gilula e Nancy Utley hanno infatti annunciato che Fox Searchlight Pictures ha firmato un contratto generale con Del Toro che includerà film in live action scritti, prodotti o diretti da lui. L’intenzione di Searchlight è quella di creare una nuova etichetta che ospiterà film di genere che spazieranno dall’horror alla fantascienza al fantasy e che includerà pellicole prodotte e curate da Del Toro, tutte finanziate, promosse e distribuite da Fox Searchlight.

“Da molto tempo speravo di trovare un ambiente nel quale potessi distribuire, allevare e produrre nuove voci con film di genere ingelligenti e ricchi di inventiva, oltre a veicolare me stesso. In Fox Searchlight ho trovato una vera casa per la produzione live-action, un’alleanza basata sul duro lavoro, la comprensione reciproca e, soprattutto, la fiducia. Dopo la splendida esperienza che ho avuto con La Forma dell’Acqua, è un onore ricevere l’opportunità di proseguire questo rapporto. Sono più che grato a Nancy, Steve, David e Matthew per la fiducia che hanno riposto in me e per essersi uniti a me in questa avventura.”

Il primo film che verrà prodotto si intitolerà Antlers, la storia di un’insegnante di scuola elementare che accoglie uno studente problematico con un segreto famigliare dalle conseguenze letali. Diretto da Scott Cooper, su uno script di Nick Antosca e Henry Chaisson, il film è basato sulla storia breve The Quiet Boy scritta da Antosca. Alla produzione Guillermo del Toro, David Goyer e J. Miles Dale, con Kevin Turen come produttore esecutivo.

Va sottolineato come l’accordo non sia in esclusiva e non copra l’animazione, ciò detto attraverso questo contratto il regista potrà sviluppare molti progetti godendo della libertà creativa che ha sempre cercato.

