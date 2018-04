tempo di lettura 1'

Come rivelato dall’Hollywood Reporter, la Sitrick And Company , celebre società di pubbliche relazioni con sede a Los Angeles, ha interrotto ogni collaborazione professionale con. La compagnia lavorava per l’ex produttore da ottobre, mese nel quale sono apparse le oramai note accuse diffuse dal New York Times e dal New Yorker.

Il gruppo non ha replicato in alcun modo alle richieste di chiarimento circa le motivazioni della decisione di non rappresentare più Weinstein, asserendo semplicemente di non voler condividere pubblicamente le ragioni delle proprie scelte aziendali.

Come oramai è noto, lo scandalo Weinstein si è allargato ben oltre la persona dell’ex mogul di Hollywood: la Weinstein Company è oggi in bancarotta e varie negoziazioni condotte da parte di gruppi privati, cordate di investitori e fondi di investimento – mirate ad acquisire gli asset dell’azienda – non sono andate a buon fine.

Fonte: Hollywood Reporter