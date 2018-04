tempo di lettura 1'

Non ha usato mezzi termininell’esprimersi a favore dell’inserimento, all’interno della premiazione degli Academy Awards, di una categoria riservata agli acrobati che prendono in carico le scene più pericolose e complesse dei vari progetti per il grande schermo. L’attrice, lo ricordiamo, è anche nel cast del franchise di Fast & Furious, saga che si avvale dell’imprescindibile contributo dei professionisti che prendono parte alle sequenze più funamboliche.

Come dichiarato da Mirren:

Dovrebbe assolutamente esserci una categoria degli Oscar riservata agli acrobati. Fanno un lavoro straordinario e sono di un’attenzione e di una professionalità inappuntabile. Dei veri e propri artisti, in grado di fare cose magnifiche.

L’attrice, lo ricordiamo, ha vinto il premio Oscar nel 2007 per la sua interpretazione di Elisabetta II in The Queen – La Regina, diretto da Stephen Frears.

Fonte: Screen Rant