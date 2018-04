tempo di lettura 3'

La lavorazione dideve ancora partire in via ufficiale, anche se sappiamo che qualcosa si muove nel backstage produttivo del sequel del campione d’incassi dello scorso settembre.

Risale alla fine di febbraio la notizia che l’ingaggio di Jessica Chastain per la versione adulta di Beverly è cosa praticamente certa.

Intanto, un paio di giorni fa, il regista Andrés Muschietti ha stuzzicato i propri follower su Instagram pubblicando una foto che lo vede insieme al cast dei giovani Perdenti in cui li esorta a svegliarsi perché “Derry li sta chiamando”.

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto il prossimo 18 giugno e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: