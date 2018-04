tempo di lettura 2'

Come noto, oltre a, laha in programma altre pellicole di Guerre Stellari, come la Nuova Trilogia che verrà curata da Rian Johnson e quelli che saranno curati da David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al

Parlando col LA Times, Johnson ha risposto a una domanda molto particolare: “Non pensi che il pubblico possa stancarsi di Star Wars?”.

Il regista/sceneggiatore ha così spiegato la sua posizione:

I film di Star Wars vengono pensati come delle esposizioni museali a cadenza annuale. Se questi Star Wars riescono a essere sempre innovativi e freschi, in grado di sorprenderti e sfidarti, di farti provare sensazioni e di coinvolgerti in maniera simile ai film originali – ma portando allo stesso tempo lo spettatore in posti nuovi della Galassia, tanto a livello emotivo quanto narrativo – non c’è il rischio che il tutto possa invecchiare.

Circa la Trilogia a cui sta lavorando spiega:;

È divertente perché mi ritrovo a pensare “Ok, a parte la storia degli Skywalker e a prescindere da questa iconografia così riconoscibile, che altro c’è?” Cos’è Star Wars? Cosa dobbiamo mantenere, dove possiamo osare e cosa possiamo togliere avendo la certezza che sia ancora Star Wars?

