Problemi all’orizzonte per, l’adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness (lo stesso autore di Sette minuti dopo la mezzanotte) intitolato

Le riprese della pellicola con Tom Holland e Daisy Ridley sono terminate lo scorso novembre, ma stando a quanto riportato da THR, alla produzione sono necessarie tre settimane di riprese aggiuntive.

Il problema è che le due star del film saranno particolarmente impegnate nei prossimi mesi: Holland sul set del sequel di Spider-Man: Homecoming e Ridley su quello di Star Wars: Episodio IX. Torneranno a essere disponibili a fine anno, ma a quel punto la data d’uscita sarà troppo ravvicinata (1 marzo 2019) e perciò il film sarà probabilmente rimandato.

Ness, autore del romanzo, è in trattative con la Lionsgate per stendere il copione della sessione extra: sarà affiancato da Charlie Kaufman, Lindsey Beers, John Lee Hancock e Gary Spinelli. Poco dopo l’annuncio della notizia ha scritto un messaggio su twitter spiegando che “è una buona notizia e fa tutto parte del piano, fidatevi“.

La vicenda narra di una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.

Nel cast troviamo Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e Tom Holland, Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Le due star interpretano i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt. Accanto a loro Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Nick Jonas, Kurt Sutter.

Questa la sinossi del romanzo:

Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: non c’è scampo al caos incessante che ronza nell’aria e affligge gli uomini di Prentisstown come un morbo, dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è possibile mentire. Todd è l’ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e presto compirà tredici anni, l’età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità.