Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, sceneggiatore di, ha rivelato su twitter di essere al lavoro su un nuovo progetto: il reboot di Giochi Stellari, il cult di fantascienza diretto da Nick Castle uscito nei cinema nel 1984 e ricordato per essere una delle prime pellicole, insieme a TRON, a proporre effetti speciali in CGI.

E nel comunicare la cosa ha svelato di diffuso alcuni concept che vi proponiamo qua sotto.

Okay, probably shouldn’t show you this so early but here’s a little something I’ve been tinkering on with my co-writer Jonathan Betuel. You might recognize the ships. Thanks to the amazing Matt Allsopp (lead concept artist on ROGUE ONE) for creating these images for us. pic.twitter.com/CIobLYYRHk

People seemed excited by the first tweet so here’s a tiny bit more of Matt’s concept art. Can’t show anything more after this, it’s all too spoilery 🙂 #GreetingsStarfighter pic.twitter.com/FydxLwEfrt

Whitta, che sta collaborando insieme a Jonathan Betuel, sceneggiatore della pellicola originale, è stato poi raggiunto da io9 per alcune dichiarazioni sul film.

È da sempre uno dei miei film preferiti e, per me, si tratta di un lavoro davvero speciale. Insieme a Star Wars è il film che ha stimolato di più la mia immaginazione quando ero un ragazzino. Chissà, magari è perché al tempo ero fissato coi videogiochi, ma l’idea del giocare con un gioco che diventa una specie di biglietto magico per un’autentica avventura spaziale mi è sempre sembrata un concept estremamente brillante. È stata una pellicola molto sottovalutata secondo me anche se è durata nel tempo tanto da diventare un classico e ogni volta che la tiro fuori in una conversazione alle persone si illuminano gli occhi […] Jon ha creato il film originale, è un’idea completamente sua, una spec script che ha scritto mentre lavorava come cameriere a Hollywood nei primi anni ottanta. C’è stata una vera e propria guerra per assicurarsi i diritti. Nel corso del tempo, ogni volta che tiravo fuori l’idea di un reboot in qualche meeting trovavo sempre molta eccitazione, ma tutti poi realizzavano che era era un casino perché i diritti erano complicati.

Ed è vero, non è semplice, ma una chiave fondamentale della cosa, per quel che mi è dato capire (e non sono un avvocato), è che Jon possiede ancora parte dei diritti dell’IP originale, quindi nessuno può lavorare a un film senza il suo coinvolgimento. Sono riuscito a rintracciarlo e dopo averlo tormentato con tutte le mie domande da fanboy abbiamo iniziato a parlare di come sarebbe una nuova versione del film. E da quella volta abbiamo speso talmente tante ore a lavorare su questa cosa che ho letteralmente perso il conto della cosa, ma ora ci ritroviamo con una storia pienamente sviluppata che è un misto fra reboot e sequel che onorerà la pellicola originale, ma, allo stesso tempo, passerà il testimone a una nuova generazione. Siamo entrambi molto emozionati all’idea.