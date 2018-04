tempo di lettura 3'

, negli ultimi anni, ha avuto un’agenda decisamente piena. È stato coinvolto in un gran numero di franchise come, ed è anche nel cast didi. In una recente intervista concessa al podcast Happy Sad Confused, l’attore ha avuto modo di parlare di quanto rivelato incirca le origini di Rey. Pegg – che nella saga interpreta Unkar Plutt – ha asserito che, regista de, aveva piani differenti rispetto a quanto poi deciso daper l’ottavo Episodio della saga.

Come dichiarato da Pegg:

So che cosa aveva in mente J.J. o almeno cosa stava valutando [in merito alle origini di Rey]. Credo che [quell’idea] sia stata in parte vanificata da Gli Ultimi Jedi. Si parlava di un qualche genere di evoluzione lineare [per Rey], ma onestamente non so parlarvene nel dettaglio… né tantomeno so se altri ne siano informati o meno. Staremo a vedere!

Pegg, in effetti, non specifica se Abrams abbia accennato in maniera del tutto informale e ipotetica ai suoi piani per Rey o se – durante i lavori de Il Risveglio della Forza – abbia palesato in maniera chiara che genere di storyline agganciare al personaggio interpretato da Daisy Ridley. Qualunque fossero i piani di Abrams, sappiamo che la Lucasfilm ha poi dato pieno appoggio a Rian Johnson circa le scelte creative adottate per Gli Ultimi Jedi. Nell’ottavo film della saga – stando almeno a quanto dichiarato da Kylo Ren – viene affermato che i genitori di Rey erano semplici mercanti di rottami che “hanno venduto la figlia per pagarsi da bere”.

J.J. Abrams, com’è noto, tornerà alla regia di un Episodio di Star Wars dirigendo il nono film della saga principale, in uscita a dicembre del 2019. Quest’anno potremo invece fare un tuffo nel passato della galassia lontana lontana seguendo le avventure del giovane Han Solo in Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

CORRELATO

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Happy Sad Confused (via CB)