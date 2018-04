tempo di lettura 2'

Intervistato da Collider,– interprete di John Connor in, ha avuto modo di parlare dei piani – oramai abbandonati – per un nuovo capitolo che avrebbe sviluppato le vicende del film di

Come invece oggi sappiamo, il sesto film di Terminator riprenderà le vicende di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio ignorando il terzo, il quarto e il quinto capitolo del franchise.

Come dichiarato da Clarke:

C’era un’idea. Ciò che mi ricordo è che un eventuale nuovo film sarebbe stato incentrato sul viaggio di John e avrebbe approfondito ciò che John stava diventando in virtù del suo essere metà un uomo e metà una macchina. Questo, a oggi, è più o meno tutto ciò che so!

Le riprese del sesto Terminator partiranno questa estate e proseguiranno fino all’inizio di autunno. Stando alle informazioni emerse a inizio gennaio, la produzione si terrà per diverso tempo in Spagna per alcune scene in esterni, mentre i teatri di posa saranno quelli degli ORIGO Film Studios a Budapest, in Ungheria. Gli studi, ricordiamo, hanno ospitato in passato le riprese di Blade Runner 2049 e Atomica Bionda.

La Paramount ha annunciato che il film con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sarà nei cinema statunitensi il 26 luglio 2019. Il titolo definitivo, ovviamente, non sarà Terminator 6 anche perché ignorerà i fatti di Terminator – Genisys e di altri episodi, ponendosi come vero e proprio sequel di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes che stanno lavorando a stretto contatto con il produttore David Ellison e con James Cameron. L’obiettivo è di dare vita a una nuova trilogia con protagonisti Schwarzenegger e Hamilton.

Fonte: Collider