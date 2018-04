tempo di lettura 2'

Secondo, in, Lex Luthor è al timone degli affari della sua famiglia dopo essersi macchiato dell’assassinio del suo stesso padre.

Interagendo con i fan, Snyder è parso del tutto d’accordo con l’ipotesi che Luthor sia a tutti gli effetti responsabile di un parricidio. Dopo aver spiegato che, a suo parere, Wayne Manor venne abbandonata dai coniugi Wayne quando Bruce divenne maggiorenne, il regista si è detto del tutto concorde con l’idea che il personaggio interpretato da Jesse Eisenberg sia un assassino dal primo momento in cui appare nel film. Come scritto da Snyder:

Circa il fatto che Luthor abbia ucciso suo padre la pensiamo allo stesso modo.

Come riportato da ComicBook, Snyder sembra in parte riprendere quanto riportato nel volume Luthor: The Unauthorized Biography di James D. Hudnall e di Eduardo Baretto. Pubblicato nel 1989, il fumetto descrive i Luthor come una famiglia disfunzionale e, in effetti, implica chiaramente una diretta responsabilità di Lex nella morte del genitore.

Batman v Superman: Dawn of Justice è disponibile in DVD. E Blu Ray. L’Universo Cinematografico DC vedrà prossimamente l’arrivo al cinema di titoli come Aquaman e Shazam.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast di Batman V Superman: Dawn of Justice Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane e Lawrence Fishburne. Ben Affleck interpreta Batman, Gal Gadot è Wonder Woman, Jesse Eisenberg è Lex Luthor, Ray Fisher è Cyborg. Nel cast anche Holly Hunter e Jeremy Irons. Alla sceneggiatura troveremo di nuovo David S. Goyer accanto a Snyder stesso e a Chris Terrio. A produrre il film Charles Roven, Deborah Snyder. Il film è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo del 2016.

Fonte: CB (1), (2)