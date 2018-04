tempo di lettura 2'

In una delle sue ultime interviste, interprete di Abraham “Abe” Sapien nei film didi, ha avuto modo di elogiare il lavoro di– protagonista del reboot della saga. L’attore ha inoltre rivelato quali sarebbero i suoi consigli all’attore che – eventualmente – riporterà il personaggio di Abe Sapien sul grande schermo:

Come dichiarato da Jones:

Mi hanno detto che Abe Sapien potrebbe anche non esserci in questo reboot, in qualche modo mi sono abituato all’idea che potrei anche non vedere un altro attore in quel ruolo. Non vedo invece l’ora di vedere cos’hanno messo su con David Harbour, che è un attore brillante e una persona dolcissima. Ci siamo incontrati al Comic-Con l’anno scorso, è stato un piacere essere “collegati” da qualcosa come Hellboy. Se e quando Abe Sapien arriverà nei prossimi film, non avrei altro consiglio da dare se non quello di avere molta, moltissima pazienza nelle lunghe sessioni di trucco. E, ovviamente, raccomando a chiunque interpreterà quel ruolo di conoscere bene il materiale di base. I fan ci contano e faranno molte domande a riguardo. Non conoscere il materiale originario dal quale è tratto un film è un’ingiustizia nei loro confronti. Inoltre, la conoscenza di quel materiale aiuta ed è una continua fonte di ispirazione per incarnare al meglio un ruolo.