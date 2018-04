tempo di lettura 1'

In un’intervista concessa all’Hollywood Reporter,, Executive VP del ramo Physical Production presso i Marvel Studios, ha avuto modo di parlare della metodologia con la quale i progetti dello studio vengono affidati ai professionisti del grande schermo.

In particolar modo, Alonso ha specificato che – nel prendere decisioni – non è necessario bilanciare le scelte in termini di parità di genere: è molto più importante affidare un progetto alla persona giusta, a prescindere dal fatto che possa essere un uomo o una donna. Come ribadito da Alonso, il talento e le capacità sono diffuse tanto negli uomini quanto nelle donne: decidere “a monte” se un progetto debba essere affidato a un uomo o a una donna è quindi una scelta priva di senso.

A una domanda circa il fatto che Anna Boden, co-regista di Captain Marvel, sia effettivamente la prima donna coinvolta nella regia di un film dei Marvel Studios, Alonso ha replicato:

Il fatto è semplice: vogliamo la persona migliore per quel lavoro. Non credo sia giusto dire “Questo film deve essere diretto da un uomo” o “quest’altro da una donna”. Credo ci sia una sincera ricerca dell’essere umano migliore e – come sta emergendo dalla nostra linea di progetti in fase di definizione – i migliori si possono trovare sia tra gli uomini che tra le donne.

Fonte: Hollywood Reporter