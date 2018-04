tempo di lettura 2'

sono tra i nomi più noti e celebrati nel campo del cinema e della letteratura del nostro tempo. I due potrebbero collaborare nel prossimo futuro in un adattamento cinematografico de, scritto da King con Peter Straub. Come rivelato da Entertainment Weekly, Spielberg ne possiede i diritti per un eventuale adattamento da prima della pubblicazione del libro stesso.

Come dichiarato da Spielberg:

Credo che, nel prossimo futuro [quella con King] possa essere la nostra più ricca collaborazione. Tempo fa la Universal ha acquistato i diritti del libro per me […], e io li ho tenuti fin dal 1982. Spero che il film possa vedere la luce nel giro di un paio d’anni. Non sarò io a dirigerlo, ci tengo solo a dire che sono 35 anni che spero che questo progetto si possa concretizzare.

Il regista ha avuto inoltre modo di parlare di una “mancata” collaborazione del passato con il celebre scrittore. Spielberg e King provarono difatti a tenersi in contatto – con scarso successo – ai tempi di Poltergeist, durante i lavori di redazione dello script del film di Tobe Hooper.

Come rivelato da King:

Non funzionò, anche perché a quei tempi non c’era internet e in quell’occasione le comunicazioni saltarono. Io mi trovavto su una nave in mezzo all’Oceano Atlantico e facevo rotta verso la Gran Bretagna.

Lo stesso Spielberg ha avuto modo di confermare l’aneddoto:

Volevo che [King] mi aiutasse a scrivere la sceneggiatura, in realtà volevo proprio che la scrivesse con me. Ma in quel momento non era disponibile.

Tra gli ultimi adattamenti dei romanzi di King a giungere sul grande schermo ricordiamo IT, La Torre Nera e Il Gioco di Gerald.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: EW