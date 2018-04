tempo di lettura 2'

Oltre che insono una coppia anche fuori dal set. In una recente intervista, si sono detti felici di non essere entrati a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel: gli impegni derivanti dal franchise dei Marvel Studios, a detta di entrambi, non avrebbero consentito loro di dedicarsi a vari progetti, tra i quali troviamo proprio il loro ultimo film. Sia Blunt che Krasinski sono stati presi in considerazione, in passato, rispettivamente per i ruoli di Vedova Nera e di Steve Rogers.

Come dichiarato da Blunt:

[Se fossi stata ingaggiata nell’UCM] non credo che sarei stata in grado di realizzare molti dei progetti che mi stavano a cuore. Sarei impazzita se non avessi avuto la possibilità di scegliere a cosa dedicarmi.

E, come aggiunto da Krasinski:

[Se fossi stato ingaggiato nell’UCM] non credo che sarebbe esistito A Quiet Place. Ci sarebbero stati indubbiamente dei vantaggi, e penso che Chris Evans si stia divertendo non poco! Adoro Chris, siamo amici da tempo. Quei film sono fantastici, sono sempre il primo ad aspettare che escano al cinema. Diciamo comunque che adotto quella prospettiva zen che ti porta a considerare solo la direzione verso la quale la vita ti sta portando in un determinato momento. E so che non sarei mai stato qui dove sono oggi se avessi avuto il ruolo di Captain America.

Blunt, com’è noto, è anche il nuovo volto di Mary Poppins ne Il Ritorno di Mary Poppins, sequel del leggendario film con Julie Andrews.

Il film segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata in una fattoria nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca non appena sente qualsiasi rumore. Vi segnaliamo alcune inquietanti clip che mostrano il particolare taglio del film, tutto incentrato sul silenzio.

