tempo di lettura 12'

Per celebrare il 95° anniversario della Warner Bros. la major ha deciso di realizzare 13 nuove ed esclusive edizioni home video Blu-ray di altrettanti capolavori della storia del cinema che saranno disponibili in esclusiva su Amazon e su Dvd-Store.it dal 18 aprile.

I titoli compresi in questa “Iconic Moments Steelbook” sono: Shining, Matrix, Full Metal Jacket, Inception, Interstellar, 300, L’Impero del Sole, Arancia Meccanica, Quei Bravi Ragazzi, Gremlins, I Goonies, Mars Attacks! e Ben-Hur.

Potete vedere tutti i packshot dei prodotti nella gallery sottostante, seguiti dal comunicato stampa ufficiale con tutti i dettagli tecnici:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

FESTEGGIATE ANCHE VOI

IL 95° ANNIVERSARIO DI WARNER BROS.

CON L’ESCLUSIVA COLLANA

ICONIC MOMENTS STEELBOOK

DAL 18 APRILE IN BLU-RAY™

IN ESCLUSIVA AMAZON.IT E DVD STORE

In occasione del suo 95° anniversario, Warner Bros. celebra la ricorrenza con una speciale collezione limitata di 13 titoli selezionati tra alcuni dei più grandi capolavori della storia cinematografica in edizione Blu-ray™ steelbook disponibili dal 18 aprile in esclusiva su Amazon.it e DVD-store.it.

La collection Iconic Moments Steelbook ripercorre i momenti più iconici della storia del cinema, dal kolossal biblico Ben-Hur all’adattamento della graphic novel 300, passando per il gangster movie ambientato negli anni ‘50 Quei bravi ragazzi, fino ai cult movie degli anni ’80 I Goonies e Gremlins che continuano ancora oggi ad ispirare e influenzare acclamati film e serie tv. Oltre a I Goonies, potrete emozionarvi di nuovo con il mito Steven Spielberg anche grazie a L’impero del sole. Il genere sci-fi viene esplorato dal cult Matrix e, in chiave umoristica, dalla black comedy di Tim Burton Mars Attacks! Non possono infine mancare i titoli di due dei registi più amati di sempre: i classici Shining, Arancia meccanica e Full Metal Jacket di Stanley Kubrick e Inception e Interstellar di Christopher Nolan, uno dei nomi più influenti nel panorama contemporaneo.

Tutti i cinefili sono invitati a celebrare la storia della major con questa collana di titoli da collezionare e sfoggiare anche grazie a una grafica minimale e accattivante: ogni copertina ha infatti una nuova locandina con una bellissima immagine iconica.

INFORMAZIONI TECNICHE

01 – Shining

Sinossi

Da una sceneggiatura co-adattata dal romanzo di Stephen King, Stanley Kubrick trae interpretazioni intense, ambientazioni minacciose e carrellate oniriche, fondendole, uno shock dopo l’altro, in una pietra miliare del cinema horror. Jack Nicholson, in un’interpretazione indimenticabile (“Sono il lupo cattivo”), è Jack Torrance, che si trasferisce all’elegante ed isolato Overlook Hotel come custode invernale con sua moglie (Shelley Duvall) e suo figlio (Danny Lloyd). Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si? La risposta è in una spettrale distorsione temporale carica di sangue e di follia.

Durata: 119 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: PCM: English 5.1, Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Portoghese brasiliano, Olandese, Finlandese, Danese, Norvegese, Svedese, Cinese, Giapponese, Koreano

Contenuti speciali:

– Commento dell’operatore e inventore della Steadicam Garrett Brown e dello storico John Baxter

– Documentario di Vivian Kubrick The Making of Shining con commento opzionale

– 3 nuovi contenuti speciali – View from Overlook Hotel: la creazione di un mondo terribile, Il potere delle immagini nel cinema di Stanley Kubrick e Wendy Carlos, compositore

02 – Matrix

Sinossi

Percezione: il mondo che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi è reale. Realtà: questo mondo è una beffa, un complesso inganno ordito dalle onnipotenti intelligenze artificiali che ci controllano. Proprio così. Acrobazie fatte con la mente. Immagini stupefacenti per tecnologia. Azione mozzafiato. Keanu Reeves e Laurence Fishburne guidano la lotta per liberare l’umanità in MATRIX, il cyberthriller da vedere e rivedere, scritto e diretto dai fratelli Wachowski (Bound – Torbido inganno). La storia è incandescente e gli effetti speciali delineano nuovi territori della cinematografia, imprimendole violente vibrazioni. Percezione: MATRIX é elegante, acuto, quanto di meglio nel genere della cyberevasione dalla realtà. Realtà: idem.

Durata: 136 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby TrueHD: Inglese 5.1, Dolby Digital Plus: Italiano 5.1, Inglese 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Contenuti speciali:

– Introduzione scritta dei fratelli Wachowski

– 4 commenti: dei filosofi Cornel West e Ken Wilber, dei critici Todd McCarthy, John Powers e David Thomson, del cast e dei tecnici Carrie-Ann Moss, Zach Staenberg e John Gaeta, del compositore Don Davis con traccia solo musica

– DIETRO LE QUINTE: una serie di 7 documentari

– THE MUSIC REVISITED: 41 tracce audio per quasi 3 ore di musica

– ROCK IS DEAD: video musicale di Marilyn Manson

– Trailer e spot televisivi

03 – Full Metal Jacket

Sinossi

Un superbo cast è pronto a entrare in azione nella splendida saga dedicata da Stanley Kubrick alla Guerra del Vietnam e al processo disumanizzante che trasforma delle persone in assassini professionisti. Joker (Matthew Modine), Animal Mother (Adam Baldwin), Palla di lardo (Vincent D’Onofrio), Otto palle (Dorian Harewood), Cowboy (Arliss Howard) e altri ancora – sono tutti spediti in un infernale campo di addestramento e vessati da un inflessibile sergente (Lee Ermey) che considera gli aspiranti marines come animali, vermi e anche meno. “Lee, voglio che sembri vero” disse Kubrick a Ermey prima di iniziare le riprese “Non potrei darti niente di diverso” gli rispose l’ex-sergente dei marines. L’azione è selvaggia, la storia spietata, i dialoghi affilati da un umorismo pungente. Full Metal Jacket, dal rigore dei campi d’addestramento all’incubo dei combattimenti a Hue City, fa subito centro nel mondo del cinema.

Durata: 116 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: PCM: Inglese 5.1, Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo castigliano 5.1, Spagnolo latino-americano 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Portoghese brasiliano, Olandese, Finlandese, Danese, Norvegese, Svedese, Cinese, Giapponese, Koreano

Contenuti speciali:

– Commento di Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio, R. Lee Ermey e del critico/sceneggiatore Jay Cocks

– Full Metal Jacket: tra il bene il male

– Trailer cinematografico

04 – Inception

Sinossi

Christopher Nolan dirige un’avventura fantascientifica che si snoda nel mondo dei sogni. L’abilità di Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) nell’estrarre preziosi segreti dal subconscio delle persone lo ha reso un professionista nel mondo dello spionaggio industriale …ma anche un ricercato. Ora, se riusciranno a portare a termine un’inception, impiantando un’idea invece di rubarne una, Cobb e la sua squadra porterebbero a compimento il crimine perfetto.

Durata: 148 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1; DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Olandese, Francese

Contenuti speciali:

– EXTRACTION MODE – Infiltratevi negli ingegnosi scenari del film per scoprire Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, il cast e la troupe hanno immaginato e realizzato i momenti chiave del film

– DREAMS: IL CINEMA DELL’INCONSCIO – Si può considerare il mondo dei sogni come una vera e propria realtà parallela? Joseph Gordon-Levitt e importanti scienziati vi guideranno nel mondo della ricerca sui sogni più all’avanguardia

– INCEPTION: IL LAVORO ALLA COBOL – Il prologo in animazione e motion picture: scoprite gli eventi che hanno portato all’inizio del film

– Selezione di brani tratti dalla colonna sonora di Hans Zimmer

05 – Interstellar

Sinossi

Dal regista Christopher Nolan (Inception, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro) il racconto della più importante missione nella storia dell’umanità mai intrapresa da un team di esploratori. Il premio Oscar Matthew McConaughey interpreta l’agricoltore, ex pilota, Cooper, che è costretto ad abbandonare la sua famiglia e ad intraprendere un viaggio al di là della galassia, per scoprire se il genere umano possa avere un futuro tra le stelle. Con il premio Oscar Anne Hathaway e la candidata all’Oscar Jessica Chastain.

Durata: 169 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Inglese 7.1, Francese 7.1 Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 5.1

Sottotitoli: Spagnolo, Francese, Portoghese, Olandese Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Oltre tre ore di contenuti speciali, tra cui:

– Plotting an Interstellar Journey – Progettare un viaggio interstellare

– Shooting in Iceland: Miller’s Planet/Mann’s Planet – Creazione di due mondi completamente diversi in un solo paese

– Celestial Landmarks – Effetti speciali danno l’illusione di un vero viaggio spaziale

– Miniatures in Space – Scopri i modelli su larga scala utilizzati nel film

– E TANTO ALTRO!

06 – 300

Sinossi

L’epico graphic novel di Frank Miller (Sin City) pervade lo schermo con sangue, lampi, tuoni, e timore reverenziale nel suo feroce stile visivo fedelmente ricreato con la sapiente miscela di live-action e CGI animation. Nel raccontare l’antica battaglia delle Termopili, descrive lo scontro titanico nel quale Leonida e 300 spartani combatterono fino alla morte contro Serse e il suo imponente esercito persiano. Vivi la storia in punta di spada in una realizzazione del tutto innovativa.

Durata: 116 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: Dolby TrueHD: Inglese 5.1; PCM: Inglese 5.1; Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1, Inglese 2.0 Audio Descriptive Service

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese

Contenuti speciali:

– SCENE SUPPLEMENTARI del gobbo traditore e dei guerrieri giganti

– FRANK MILLER – La carriera di un visionario

– 300 – VERITÀ O FINZIONE?: la sconvolgente vita di uno spartano

– CHI ERANO GLI SPARTANI?: come gli attori hanno costruito i loro personaggi basandosi sugli usi spartani

– EPISODI WEB: vai sul set con il cast e i tecnici

– COMMENTO del regista Zack Snyder ed altro ancora!

07 – L’impero del sole

Sinossi

L’Impero del Sole di Steven Spielberg è un film spettacolare e pieno di azione che racconta di un piccolo ragazzo e di una grande guerra. Quel ragazzino è Jim Graham, un giovane inglese il cui spirito indomabile si innalza libero superando i rigidi confini di un campo di concentramento giapponese durante la II Guerra Mondiale. Attraverso i suoi occhi arrivano a noi il fascino e gli orrori della guerra. E assistiamo all’abbandono dell’infanzia da parte di Jim, che cresce e si rafforza nella lotta per la sopravvivenza.

Durata: 153 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Tedesco 2.0, Spagnolo 2.0, Francese 2.0, Portoghese 1.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Svedese, Spagnolo, Portoghese, Norvegese, Francese, Finlandese, Olandese, Danese.

Contenuti speciali:

– Nuovissima versione rimasterizzata in alta definizione 1080p

– Documentario dietro le quinte The China Odyssey: “Empire of the Sun”, a Film by Steven Spielberg

08 – Arancia meccanica

Sinossi

Spacca, pesta, ruba, canta, violenta e balla il tip-tap. Il teppista in bombetta Alex (Malcolm McDowell) si diverte così, a tragiche spese degli altri. Il suo viaggio di andata e ritorno da delinquente amorale a bravo cittadino che ha subito il lavaggio del cervello forma l’arco dinamico della visione di Stanley Kubrick del futuro violento del romanzo di Anthony Burgess. Contestato alla sua uscita, Arancia Meccanica è stato premiato come miglior film e miglior regia ai New York Film Critics Awards ed ha ottenuto quattro candidature agli Oscar, tra le quali miglior film. La sua forza è ancora in grado di sedurci, di sconvolgerci e di tenerci in pugno.

Durata: 137 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.66:1

Lingue: PCM: Inglese 5.1, Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo castigliano 5.1, Spagnolo latino-americano 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Castigliano, Spagnolo latino-americano, Portoghese, Portoghese brasiliano, Olandese, Finlandese, Danese, Norvegese, Svedese, Cinese, Giapponese, Koreano

Contenuti speciali:

– Commento di Malcolm McDowell e dello storico Nick Redman

– Documentario di Channel Four Still Tickin’: il ritorno di Arancia Meccanica

– Nuovi contenuti speciali Great Bolshy Yarblockos!: Il Making of di Arancia Meccanica

– O Lucky Malcolm: Il profilo di una carriera [in alta definizione]

– Trailer cinematografico

09 – Quei bravi ragazzi

Sinossi

Tratto da Wiseguy, un libro di memorie scritto da Nicholas Pileggi e diventato un best-seller. Quei bravi ragazzi regala uno spaccato della vita criminale ancora ineguagliato. Diretto e co-sceneggiato da Martin Scorsese fu giudicato nel 1990 miglior fi lm dall’associazione di critici cinematografici di New York e Los Angeles e dalla National Societies of Film Critics; l’American Film Institute l’ha inoltre nominato nella sua lista dei migliori 100 fi lm americani della storia. Sostenuto da interpretazioni straordinarie, vanta un cast che include tra gli altri Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco e Paul Sorvino, senza dimenticare Joe Pesci che grazie a questo ruolo vinse l’Oscar come Miglior Attore non Protagonista.

Durata: 145 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Inglese 5.1, Italiano 2.0, Francese 2.0, Tedesco 2.0, Spagnolo 2.0

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese

Contenuti speciali:

– 2 commenti:

– di cast e tecnici con Martin Scorsese, Ray Liotta, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Vincent, con il co-sceneggiatore Nicholas Pileggi, con i produttori Irwin Winkler e Barbara De Fina, con il cineasta Michael Ballhaus e con l’addetta al montaggio Thelma Schoonmaker.

– del poliziotto e del criminale con Henry Hill e con l’ex agente FBI Edward McDonald

– 3 documentari con cast e tecnici:

– Dietro le quinte

– Made Men: The GoodFellas Legacy – Commenti sul film

– Gangster al lavoro

– Paper is Cheaper Than Film: dallo storyboard allo schermo

– Trailer

10 – Gremlins

Sinossi

Rand Peltzer, un inventore fallito, compra a Chinatown, nella bottega di un vecchio saggio, un regalo di Natale per il figlio Billy. Si tratta di un delizioso animaletto, un “Mogwai”, che non può soffrire assolutamente la luce, l’acqua e non deve mangiare dopo la mezzanotte. Billy però, pur non volendo, trasgredisce queste disposizioni e succede un finimondo: dal grazioso e mite animale nascono dei mostriciattoli orripilanti e malvagi che iniziano a seminare il terrore nella cittadina americana dove vive la famiglia Peltzer. Fanno dispetti di ogni genere e distruggono tutto ciò che trovano, attaccano anche l’uomo: così un biologo, lo sceriffo e il suo aiutante, l’autista di uno spazzaneve e sua moglie, l’acida Mrs. Deagle ne fanno le spese. Sembra che non ci sia più scampo. L’intero paese è in balia dei piccoli mostri che si moltiplicano a vista d’occhio. Per fortuna Billy, aiutato da Kate, la sua ragazza, riesce, con un abile stratagemma e a rischio della propria vita, a sterminarli tutti. Alla fine ricompare a casa Peltzer il vecchio saggio cinese che, con fare burbero, si riprende il piccolo e dolce Mogwai di Billy, affermando severamente che la natura è fondamentalmente buona ma l’uomo, con la sua incoscienza e irresponsabilità, deturpa ogni cosa e scatena il caos e le forze del male.

Durata: 106 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Inglese 2.0, Tedesco 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 1.0. Dolby TrueHD: Inglese 5.1

Sottotitoli: Italiano, Finlandese, Olandese, Danese, Francese, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti speciali:

– Oltre 10 minuti di scene inedite

– Dietro le quinte

– 2 commenti:

– Il regista Joe Dante e gli attori Phoebe Cates, Zach Galligan, Dick Miller e Howie Mandel

– Il regista Joe Dante, il produttore Michael Finnell e l’ideatore degli effetti speciali Chris Walas

– Galleria fotografica

– Galleria di trailer

11 – I Goonies

Sinossi

Nato dall’immaginazione di Steven Spielberg, presenta una banda di piccoli eroi alle prese con un’avventura piratesca piena di sorprese che supera i loro sogni più audaci. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino ad uno spettacolare regno sotterraneo pieno di tortuosi passaggi, strane trappole esplosive e una nave pirata dispersa da tempo piena di dobloni d’oro, i ragazzi devono cercare di sfuggire ad una famiglia composta da persone bizzarre e malvagie e… ad un mostro dalle buone maniere, con un volto che solo una madre riuscirebbe ad amare. Un classico dei film di avventura per famiglie, e, dall’inizio alla rocambolesca fine, un tesoro della cinematografia ricco di azioni mozzafiato, effetti strabilianti e tensioni da brivido.

Durata: 114 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Inglese 2.0 e 5.1, Tedesco 2.0, Spagnolo 2.0, Dolby TrueHD: Inglese 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Finlandese, Tedesco, Danese, Norvegese, Svedese

Contenuti speciali:

– Commento (con tesori video nascosti) del regista Richard Donner e dei sette attori

– Il Making of de I Goonies

– Scene inedite

– Video musicale di Cyndi Lauper The Goonies ‘r’ Good Enough

– Colonna sonora rimasterizzata in Dolby TrueHD 5.1

– Trailer

12 – Mars Attacks!

Sinossi

Contemplate le stelle che brillano nella galassia. Jack Nicholson (in un doppio ruolo), Glenn close, annette bening, Pierce Brosnan, Danny devito e moltissimi altri! Tremate all’arrivo di malvagi invasori verdi armati di pistole a raggi, dotati di enormi cervelli viscidi – e animati grazie ai più sofisticati effetti speciali. Trattenete il fiato mentre l’assemblea legislativa degli stati uniti viene distrutta (ma non temete, restano ancora 2 dei 3 organi governativi a lavorare per noi). Rabbrividite quando la terra comincia a respingere l’attacco grazie ad un’arma inaspettata. Beccatevi questa, marziani.

Durata: 105 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1, Tailandese 2.0, Ceco 2.0; DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1

Sottotitoli: Spagnolo, Francese, Olandese, Coreano, Greco, Francese, Danese, Tailandese, Svedese, Rumeno, Portoghese, Norvegese, Finlandese, Ceco, Cinese

13 – Ben-Hur

Sinossi

Durante l’impero di Tiberio a Gerusalemme, Messala, capo di una legione romana, fa imprigionare e ridurre in schiavitù il nobile Ben Hur un tempo suo amico. Ben Hur finisce ai remi a bordo di una galera romana, ma durante una battaglia salva la vita al comandante Quinto Arrio e viene liberato. Dopo qualche tempo torna in Palestina per ricercare i suoi familiari e saldare il conto. Sfida Messala nella corsa delle bighe nel circo e ha una vittoria schiacciante, lasciando il suo avversario a terra ferito. Prima di morire però Messala gli rivela che sua madre e sua sorella in verità non sono morte, ma sono state esiliate nella Valle dei Lebbrosi. Esther, la donna che non ha mai smesso di amare Ben Hur, lo convince a cercarle e portarle da Gesù di Nazareth, che si dice abbia poteri taumaturgici, ma arrivano in tempo solo per vederlo salire il Calvario e morire sulla croce. Il cielo si fa buio e le due donne, improvvisamente, guariscono.

Durata: 223 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.76:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Polacco 5.1, Ceco 5.1, Portoghese 1.0, Giapponese 1.0, Ungherese 1.0. DTS-HD MASTER AUDIO: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Svedese, Spagnolo, Norvegese, Francese, Finlandese, Olandese, Danese, Croato, Ceco, Greco, Ebraico, Ungherese, Islandese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Thailandese.

Contenuti speciali:

– Commento di T. Gene Hatcher e Charlton Heston

– Traccia solo musica con la colonna sonora vincitrice del premio Oscar® di Miklós Rózsa

– Trailer cinematografico