tempo di lettura 1'

Come rivelato da Deadline pochi giorni fa , secondo spin-off della saga di Guerre Stellari, verrà ufficialmente presentato in anteprima (fuori concorso) al Festival di Cannes il 15 maggio. A confermare ciò troviamo un’immagine diffusa in rete dalla pagina Facebook ufficiale di Star Wars.

Inoltre la Lucasfilm ha pubblicato in rete anche un nuovo poster con protagonista Alden Ehrenreich.

Ecco il poster e la conferma della presentazione a Cannes:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

FONTE: CBM