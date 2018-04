tempo di lettura 1'

Il prossimo film diuscirà con quattro mesi di ritardo rispetto alla data originariamente prevista. Il film, che ha il titolo provvisorio di Terminator 6 (benché non sia concepito come un sequel del quinto capitolo, ma come un sequel de Il Giorno del Giudizio), non uscirà più nelle sale il 26 giugno del 2019 bensì ildel

La regia, com’è noto, è di Tim Miller (Deadpool). Nel progetto è coinvolto anche James Cameron, regista dei primi due acclamati capitoli del franchise. I dettagli circa la trama sono ancora strettamente tenuti sotto chiave.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto con il produttore David Ellison e con Cameron stesso. L’obiettivo è di dare vita a una nuova trilogia con il coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Fonte: Hollywood Reporter