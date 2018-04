tempo di lettura 3'

Studio Series.

Con l’arrivo nelle sale quest’anno di Bumblebee, primo spin-off della saga cinematografica di, la Hasbro ha deciso di lanciare sul mercato una nuova serie di figure della linea

Qui di seguito potete leggere il comunicato stampa ufficiale e vedere le prime immagini della prima figure della linea dedicata a Optimus Prime:

HASBRO ANNUNCIA NUOVE ACTION FIGURE TRANSFORMERS: IN ARRIVO LE LINEE GENERATIONS STUDIO SERIES E POWER OF THE PRIMES

Le due linee usciranno per celebrare l’arrivo della pellicola dedicata a Bumblebee e si rivolgeranno rispettivamente ai collezionisti e ai fan della trilogia Prime Wars.

Milano, marzo 2018 – Con l’avvicinarsi dell’uscita di Bumblebee, l’atteso spin-off della saga diretta da Michael Bay dedicato a uno dei Transformers più iconici, sono in arrivo due importanti novità per i fan di Autobot e Decepticon: Hasbro arricchisce Generations, la linea di giocattoli che ricrea i vecchi Transformers e celebra la storia del brand, con le nuove Studio Series e Power of the Primes, in uscita tra marzo e aprile. La prima sarà dedicata ai collezionisti più accaniti, mentre la seconda, ispirata alla prima generazione di Transformers, riprende le vicende della webserie Power of the Primes.

L’arrivo della linea Studio Series sancisce un nuovo appuntamento al cinema con i Transformers. Il 2018 è infatti l’anno dell’uscita di Bumblebee, prequel incentrato completamente sul maggiolino giallo e ambientato prima del primissimo film. E quale modo migliore per prepararsi alla visione della pellicola e celebrare oltre 10 anni di Transformers al cinema, se non con i giocattoli ispirati alla saga? Studio Series è stata pensata principalmente per i fan più attenti ai dettagli e comprende personaggi e scene iconiche da tutti i film Transformers nelle dimensioni Deluxe, Voyager e Leader.

Se siete alla ricerca della determinata versione di uno specifico personaggio, ad esempio il Megatron da Transformers: La Vendetta del Caduto o l’Optimus Prime per come è comparso nel film del 2007, questa è la linea perfetta per voi. I giocattoli di Studio Series sono estremamente dettagliati e fedeli alle loro controparti del grande schermo: grazie alla speciale confezione in cui sono contenuti, che può trasformarsi in uno sfondo per ricreare in tre dimensioni pose e scene dai film, è possibile riprodurre i momenti più memorabili dell’universo cinematografico. La linea Studio Series sarà disponibile a partire dal 20 aprile.

Power of the Primes è una linea che si rivolge ai fan dell’omonima webserie prodotta da Machinima. Si tratta della terza e ultima aggiunta alla Prime Wars Trilogy, una serie di cartoni animati in computer grafica iniziata nel 2016 con il supporto dei creatori del genere “machinima”, che prevede la creazione di animazioni web sfruttando la tecnologia dei videogiochi. I giocattoli di questa linea si ispirano ai primi Transformers (sono perfetti quindi per i più nostalgici) e sono completamente trasformabili da veicolo a robot e viceversa in pochi passaggi.

Inoltre, tutte le figure sono combinabili tra di loro grazie ai Prime Master, delle piccole figure che possono interagire con l’intera linea, inserendosi all’interno o agganciandosi ai Transformers Deluxe, Voyager e Leader. Infine c’è il Predaking Titan, uno speciale set che include cinque piccole figure da 7 centimetri che si combinano per dare vita a un temibile Decepticon di ben 18 centimetri. La linea Power of the Primes è già disponibile su Amazon e presso i rivenditori specializzati di giocattoli.