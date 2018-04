tempo di lettura 1'

torna in testa alla classifica italiana sabato in una giornata positiva al botteghino rispetto a un anno fa. Il film di Steven Spielberg incassa 340mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro.

Scende al secondo posto Nella Tana dei Lupi, con 328mila euro e un totale di 655mila euro. Terza posizione per Contromano, che tiene molto bene e incassa 164mila euro, per un totale di 1.2 milioni di euro. Sale al quarto posto I Segreti di Wind River, che incassa 152mila euro e ottiene la miglior media per copia, per un totale di quasi 250mila euro in tre giorni. Scende al quinto posto A Quiet Place, che incassa 152mila euro e sale a 287mila euro in tre giorni.

Le principali altre nuove uscite: Succede, al settimo posto, incassa 126mila euro e sale a 199mila euro, mentre all’undicesimo posto Quanto Basta incassa 60mila euro e sale a 103mila euro complessivi.