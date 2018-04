Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

è stato un grandissimo successo al botteghino. Il film diha raccolto, a oggi, 1 miliardo e 300 milioni di incassi in tutto il mondo. Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto aun parere circa alcune delle considerazioni circolate sulla stampa di settore, che hanno attribuito al cinefumetto Marvel la presunta capacità di “cambiare Hollywood” portando l’industria a investire più risorse sui progetti incentrati sugli afroamericani. Jackson ha tuttavia minimizzato la cosa spiegando che, a suo parere, il grande successo del film si deve semplicemente al fatto di essere un prodotto di stampo action-adventure particolarmente riuscito, capace dunque di raggiungere – esattamente come altri cinefumetti e blockbuster – un pubblico molto vasto.

Come dichiarato da Jackson:

Non sono particolarmente d’accordo circa il fatto che Black Panther cambierà le dinamiche delle storie sugli afroamericani che Hollywood sceglie di raccontare. [Black Panther] è una bella storia piena di azione e di avventura, alla gente indubbiamente piace. E funziona in tutto il mondo perché tutti amano gli eroi. Ma non tutti amano allo stesso modo un dramma incentrato sull’esperienza di vita di qualcuno. È per questo che qui premiamo i film stranieri in una categoria a parte: sono percepiti come qualcosa di diverso. Una volta che smetteremo di vederli come dei prodotti a parte, quando li giudicheremo semplicemente per il loro essere buoni film e quando daremo loro la possibilità di competere nella stessa categoria degli altri, allora magari ci saranno passi in avanti.