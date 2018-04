tempo di lettura 1'

è in trattative finali per entrare nel cast del sesto episodio della saga di, in uscita il 22 novembre 2019.

L’attore è stato scelto per un ruolo chiave del film diretto da Tim Miller, sul quale però non sappiamo nulla se non che sarà un umano. In caso le trattative andassero a buon fine, Boneta si unirebbe a un cast già ricco composto da Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger e Mackenzie Davis (che sarà una miliziana assassina del futuro).

Nel progetto è coinvolto anche James Cameron, regista dei primi due acclamati capitoli del franchise. I dettagli circa la trama sono ancora strettamente tenuti sotto chiave.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto con il produttore David Ellison della Skydance e con Cameron stesso. L’obiettivo è di dare vita a una nuova trilogia con il coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

