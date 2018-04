Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I dadi dorati in possesso di Han Solo (e visti quasi sempre a bordo del Millennium Falcon) hanno avuto un “ruolo” abbastanza toccante nelle battute finali di, e ovviamente appariranno ancora sul grande schermo in. Ma quali sono le origini dell’oggetto?

Una immagine promozionale del film approdata in rete collegherebbe gli iconici dadi a Qi’ra, personaggio interpretato da Emilia Clarke.

“La storia che avresti potuto sentire se avessi viaggiato tra le cantine intorno alla galassia di Star Wars li collegherebbe al Corellian Spike (variante del sabacc), un gioco di dadi” ha dichiarato Pablo Hidalgo della Lucasfilm Story Group, “si dice che Han abbia vinto il Millennium Falcon [da Lando Calrissian] proprio con quei dadi”.

Sappiamo grazie all’ultimo trailer che Qi’ra e Lando (come Qi’ra e Han) in qualche modo si conoscono già. Ma sarà lei l’originaria proprietaria dei dadi? Oppure si tratta di un’immagine promozionale senza nessun tipo di fondamento?

