Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo a tre nuovi poster internazionali di, sequel dell’horror del 2008 diretto da(47 Metri).

Del cast fanno parte Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman. La pellicola arriverà nei nostri cinema dal 15 marzo.

Potete vedere i poster qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale:

Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po’ di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano.