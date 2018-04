tempo di lettura 2'

I fratelli Russo, registi di, in passato hanno lavorato in televisione sul set di prodotti come

In una delle loro ultime interviste, i due hanno rivelato che – per quanto i giorni di lavoro su alcuni show possano essere oramai lontani nel tempo – l’esperienza sul piccolo schermo continua ancora oggi a indirizzare alcune loro scelte creative. Parlando del nuovo cinefumetto dei Marvel Studios, i Russo hanno citato proprio Arrested Development come una delle fonti di ispirazione per parte del lavoro sul film:

Abbiamo sempre avuto a che fare con processi creativi – nel corso delle nostre carriere – che hanno combinato elementi che apparentemente potrebbero sembrare indipendenti tra loro. Ci piace pensare di essere un po’ come degli “scienziati pazzi”. Se torniamo indietro con la memoria a qualcosa come Arrested Development, un esempio può essere nel prendere una storia completamente assurda e girarla nella maniera più seria e realistica possibile. L’aspetto apparentemente incongruente delle due cose può apparire strano ma anche molto divertente e interessante. A volte abbiamo applicato [in Avengers: Infinity War] questo genere di metodo nel combinare toni differenti, con tutti quei personaggi diversi tra loro.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

