si è appena esibito in uno spettacolo presso il teatro El Rey a Los Angeles. Negli ultimi due anni l’attore ha girato gli Stati Uniti con un tour comico, ma ieri sera lo show è stato registrato per poi essere pubblicato come comedy special su Netflix, come ha comunicato lo stesso Sandler:

PTA is directing the Adam Sandler comedy special they are filming at the El Rey tonight so HI YOU HAVE MY ATTENTION. — Michelle Buchman (@michelledeidre) April 11, 2018

È la prima volta in ventidue anni che viene registrato uno spettacolo di Sandler, e per l’occasione è stato coinvolto nientemeno che Paul Thomas Anderson, che lo aveva diretto già in Ubriacho d’Amore. Anderson non ha mai nascosto la sua passione per l’attore, e sebbene la regia dei comedy special sia solitamente “invisibile”, ci si chiede se in questo caso vi sarà un intervento più deciso dietro le quinte o se si sia trattato solo di una collaborazione tra amici. Lo scopriremo quando lo spettacolo uscirà sulla piattaforma in streaming (non è stata ancora annunciata la data).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Playlist