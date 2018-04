tempo di lettura 15'

Quando nel 2015è piombato nei nostri cinema con il successo di pubblico, critica e industria che ha avuto, l’impressione è stata che davvero qualcosa potesse cambiare. Due anni dopo si può dire che qualcosa (con molta molta calma e molta circospezione) ha iniziato a cambiare. Lo afferma senza mezzi termini Rai Cinema, che del film difu co-produttore (per quanto il grosso di quel film fu finanziato dal regista stesso tramite la sua Goon Film creata per l’occasione) e che ora guarda sia dietro di sé ai film di questi due anni che davanti a sé ai prossimi affermando di aver intercettato e voler continuare ad intercettare la voglia di cambiamento nel pubblico.

I titoli citati dall’amministratore delegato Paolo Del Brocco sono Nico, 1988, Ammore e Malavita, A Ciambra, La Terra Dell’Abbastanza, Figlia Mia, Metti la Nonna in Freezer. Sono quelli dell’ultimo anno, tutti successi molto grandi di gradimento o di critica e premi, molto eterogenei e per certi versi diversi dal cinema di una volta. Ma ci sono anche Smetto Quando Voglio e molti altri film in cui il genere è più forte (e più onesto) di come siamo stati abituati ad intenderlo in Italia (cioè come un paravento per il solito cinema).

Certo, bisogna dire che Rai Cinema è il cinema in Italia. La sua struttura gli impedisce di essere il solo finanziatore dei film e dunque finanzia moltissimi film, sia con cifre importanti che molto marginali, mette il marchio su tante produzioni, di fatto facendo una parte del dovere del servizio pubblico, aiutare un po’ tutti, una parte della propria missione commerciale, puntando sulla possibilità di dare al pubblico quel che può piacergli, che infine della promozione culturale, cioè aiutare la realizzazione di film che altrimenti nessuno si arrischierebbe a produrre.

C’è un po’ di Rai Cinema in veramente tanto tanto cinema italiano e non stupisce possano quindi vantare sia molti successi che l’aria di cambiamento. Quando hai prodotto 200 film in 2 anni di cui 100 opere prime o seconde, più 130 film appartenenti alla categoria “cinema del reale” (documentari e tutto quello che lavora sul confine di finzione e realismo), evidentemente dentro quest’insieme eterogeneo si troveranno fallimenti clamorosi al pari di grandi successi, opere presenti ai festival come commediacce terribili, scommesse vinte al pari di incredibili abbagli.

Tra i nuovi annunci spicca uno dei più in fieri, un film in pre-produzione che non è nemmeno nella fase di scrittura e di cui non si può sapere nulla se non titolo e autore (ma già bastano a capire di cosa parliamo): Hammamet di Gianni Amelio. Il titolo è presentato con un font demoniaco che dentro ha delle fiamme. La storia girerà evidentemente intorno all’ultimo periodo della vita politica e personale di Bettino Craxi.

Oltre a questo c’è da notare, come sottolinea Del Brocco, quanto Rai Cinema stia cercando di andare al di là del territorio nazionale, misurandosi in co-produzioni internazionali o progetti di respiro mondiale. Sarà il caso ovviamente di Everybody Knows, il nuovo film di Asghar Farhadi con Penelope Cruz e Javier Bardem, che aprirà il prossimo festival di Cannes ma anche di Il Peccato di Andrej Koncalovskij (la storia di Michelangelo Buonarroti), La Risata e Le Lacrime di Aleksandr Sokurov (un film di montaggio) e Il Libro Delle Visioni di Carlo Hintermann, regista italiano che aveva lavorato alla seconda unità per Terrence Malick e che ora questo suo esordio è riuscito a farselo co-produrre (oltre che da Rai) dallo stesso Malick. Le immagini di Il Libro Delle Visioni, nemmeno a dirlo, si presentano come fenomenali. Infine sarà co-prodotto dalla Rai anche Opera Senza Autore, il nuovo film di Florian Henckel Von Donnersmarck, l’autore di Le Vite Degli Altri.

Quanto all’Italia, se a breve sapremo il destino di Euphoria di Valeria Golino e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, ovvero Cannes li abbia presi o meno, di certo vedremo un nuovo film di Gabriele Muccino ancora senza titolo, l’esordio a lungo atteso di Valerio Mastandrea, Ride, Notti Magiche di Paolo Virzì, il nuovo film di Valerio Mieli 10 anni dopo Dieci Inverni, intitolato Ricordi?, e Ricchi di Fantasia, la nuova commedia di Francesco Miccichè (lo stesso della bella sorpresa Lasciati Andare) con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Discorso a parte ovviamente va fatto per Il Primo Re, il film di Matteo Rovere su Romolo e Remo di cui è stata confermata la lingua: latino prearcaico (ma non c’è da temere è molto poco parlato). Abbiamo visto anche qualche immagine di violenza, sopraffazione, brutalità, fango, fuoco e villaggi. Si è capito poco anche perché manca la copiosa postproduzione su cui Rovere intende passare moltissimo tempo, ma l’hype continua a salire.

Di Freaks Out, ovvero il nuovo film di Gabriele Mainetti, già molto è stato annunciato, mentre meno si sapeva di Se Ti Abbraccio Non Aver Paura, nuovo film di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria e Diego Abatantuono, Momenti di Trascurabile Felicità (dall’omonimo libro di Francesco Piccolo) di Daniele Luchetti con Pif e Lacrime di Sale in cui Sergio Castellitto interpreta il dottor Bartolo, il medico visto in Fuocoammare che cura i migranti.

Altra pasta invece per il prossimo film di due trionfatori dei David. Susanna Nicchiarelli dopo Nico, 1988 vuole raccontare della figlia di Karl Marx in Miss Marx, mentre Jonas Carpignano rimane a Gioia Tauro, gli stessi luoghi in cui è ambientato A Ciambra, con il nuovo A Chiara che però con quel film non dovrebbe avere molto in comune.

Pierfrancesco Favino sarà Tommaso Buscetta nel film a lui dedicato da Marco Bellocchio, intitolato Il Traditore, e Luca Marinelli sarà la star di Martin Eden, primo film di finzione di Pietro Marcello.

Notizia imprevedibile per i gemelli D’Innocenzo il cui primo, bellissimo, film La Terra Dell’Abbastanza ancora non è uscito in Italia (ma si è fatto notare e amare alla Berlinale) e già sono al lavoro su un racconto duro e in costume intitolato Ex Vedove.

Vi riportiamo infine tutti i film e le loro sinossi dal comunicato ufficiale: