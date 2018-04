tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,– regista di– sta progettando con(produttori dell’ultimo film con Krasinski ed Emily Blunt) il thriller

Il film dovrebbe essere preso in carico dalla Paramount e, almeno per il momento, non vede Krasinski anche tra i membri del cast. Per quanto non ci sia ancora uno script completo, l’idea è quella di un adattamento di una storia ideata da Cecil Castellucci e intitolata We Have Always Lived on Mars. La vicenda dovrebbe essere incentrata su una donna – parte di un gruppo di discendenti di una colonia marziana – che un giorno si rende conto di essere in grado di respirare su Marte.

A Quiet Place, lo ricordiamo, si sta rivelando un successo al botteghino: con un budget di produzione di appena 17 milioni, il film ne ha incassati – a oggi – ben 85.

