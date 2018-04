tempo di lettura 2'

In attesa del nuovo trailer di, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, la Warner Bros. ha diffuso in rete una nova immagine del film ed alcune brevi clip dedicate alle protagoniste principali del lungometraggio, ovvero Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina.

Potete vedere la nuova immagine e le brevi clip qui di seguito

Sandra Bullock is Debbie Ocean. See the new #Oceans8 trailer tomorrow. pic.twitter.com/bdqV2WoBUh — Oceans8Movie (@oceans8movie) 11 aprile 2018

Cate Blanchett is Lou. See the new #Oceans8 trailer tomorrow. pic.twitter.com/3bVCt2McBX — Oceans8Movie (@oceans8movie) 11 aprile 2018

Helena Bonham Carter is Rose. See the new #Oceans8 trailer tomorrow. pic.twitter.com/5NWrPd7Zmg — Oceans8Movie (@oceans8movie) 11 aprile 2018

No heist movie is complete without diamonds 👋🏾 say hi to your new girl Amita #Oceans8 pic.twitter.com/FAMWrzGiUI — Mindy Kaling (@mindykaling) 11 aprile 2018

Anne Hathaway is Daphne Kluger. See the new #Oceans8 trailer tomorrow. pic.twitter.com/Ts32RzDWoo — Oceans8Movie (@oceans8movie) 11 aprile 2018

La pellicola, con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina arriverà nelle sale americane l’8 giugno.

Bullock interpreterà la sorella di Danny Ocean. Con l’aiuto di una socia, formerà un team di ladre con l’obiettivo di rubare una collana dal Met Ball per poter incastrare il crudele proprietario di una galleria d’arte.

A co-produrre e co-finanziare il progetto insieme alla Warner ci sarà la Village Roadshow Pictures, mentre Steven Soderbergh sarà tra i produttori. Gary Ross ha scritto la sceneggiatura assieme a Olivia Milch. Il progetto è in sviluppo dal 2014 con Steven Soderbergh e George Clooney in veste di produttori. L’uscita del film è fissata per l’8 giugno 2018.

FONTE: CS, USA Today