Aquaman: Randall Park si unisce al cast del cinefumetto diretto da James Wan

, regista di, ha rivelato che(Fresh Off the Boat) farà parte del cast del cinefumetto DC. Park apparirà dunque, nel corso dello stesso anno, sia in un film Marvel che in un film DC. L’attore fa anche parte del cast di

Nel film di Wan, Park interpreterà il dottor Shin. Si unisce a un cast che, oltre a Jason Momoa, include Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren e Nicole Kidman.

Qui di seguito il post di Wan con la conferma dell’ingaggio di Park:

So happy and fortunate to be finally working with this man, @parkrandall, on pickups. #DrShin pic.twitter.com/q95PFEUSC2 — James Wan (@creepypuppet) 12 aprile 2018

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: TB