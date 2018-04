tempo di lettura 1'

Si avvia verso la conclusione l’edizione 2018 del Lucca Film Festival ed Europa Cinema, di cui BadTaste.it è media partner.

Oggi venerdì 13 e sabato 14 aprile il grande protagonista sarà l’ospite internazionale Stephen Frears: nella sesta e settima giornata di festival, infatti, il regista britannico nominato a due Oscar (nel 1991 per Rischiose Abitudini e nel 2007 per The Queen) riceverà il premio alla carriera e terrà una masterclass.

Appuntamento quindi questa sera alle 20.30 al Cinema Astra, dove il nostro Francesco Alò introdurrà la consegna del premio alla carriera, e domattina al Cinema Centrale dove, subito dopo la proiezione di Vittoria e Abdul (ore 9.00), Frears e Alò terranno una lezione di cinema.

Ricordiamo poi che sabato sempre al Cinema Centrale si terrà l’incontro tra CNA cinema e audiovisivo Toscana sul tema “Toscana on the mov(i)e” su tema “strategie di sviluppo per il settore audiovisivo toscano” alla presenza di Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Ippoliti, presidente dell’Italia Film Commission, Stefano utolo, portavoce vicario CNA Cinema e Audiovisivo Toscana. Presenti anche i registi Samuele Rossi e Roan Johnson per un “Creative Match”.

Infine il focus dedicato al cinema al femminile si concluderà sabato alle 17 presso il Cinema Astra, dove Laura Morante terrà una masterclass.