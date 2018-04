tempo di lettura 2'

Qualche giorno fa, vi abbiamo raccontato cosa è accaduto nel retroscena di New Mutants e il perché dello slittamento di ben sedici mesi della release del film.

Secondo i rumour alquanto attendibili e “logici” visto il notevole salto temporale di questo nuovo slot, la proposta iniziale che il regista aveva fatto allo studio era un vero e proprio film horror, ma al momento di dare il via libera al film, la Fox dimostrò una certa riluttanza, ingaggiando un gruppo di sceneggiatori per attenuare le scene più spinte e spaventose (riducendo ad esempio l’uso di sangue). Lo studio ambiva infatti un film PG-13 che fosse un incrocio “tra John Hughes e Stephe King” e il co-sceneggiatore e regista accettò il compromesso.

Boone si è ritrovato così a girare un film secondo le direttive dello studio.

Una cosa però cambiò tutte le carte in tavola: il grandissimo successo di It. Il film, arrivato nei cinema statunitensi a settembre dopo una riuscitissima campagna promozionale, convinse lo studio a montare un trailer che cercasse di fare leva sullo stesso pubblico della pellicola di Andy Muschietti. Il film era già stato accolto molto bene a una prima proiezione di prova (con un punteggio pari a quello del primo Deadpool), solo che dopo quel trailer il pubblico si aspettava un vero e proprio horror (maggiori dettagli in questo articolo).

In una nuova intervista rilasciata a EW, la star di Stranger Things Charlie Heaton (che interpreterà Cannonball nel film) ha rivelato:

Sostanzialmente è la storia di questi Mutanti che si trovano in una struttura dedicata ai mutanti “problematici”. È la vicenda di questi personaggi che si ritrovano a fare i conti con quello che sono in realtà ed è un horror degli X-Men. Penso di poter dire che per essere un lungometraggio degli X-Men si sta davvero andando verso i toni dell’horror a tutti gli effetti, una roba mai vista prima. Senza dire troppo – anche perché non voglio e non posso parlare più di tanto è tutto ancora molto riservato – secondo i termini di quanto visto sinora nel mondo degli X-Men è nettamente un film dell’orrore. È più spaventoso di qualsiasi altra cosa abbiamo visto in quel genere di film.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.