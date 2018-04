tempo di lettura 1'

Non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Le riprese aggiuntive sono ormai la prassi nelle grandi produzioni hollywoodiane e a prescindere dalle motivazioni delle medesime – che possono andare dai voti ricevuti da questo o quel film durante i test screening a effettivi problemi collegati alla sceneggiatura o a traversie produttive varie ed eventuali – a contare è solo ed esclusivamente una cosa: il prodotto finito.

Detto ciò, da un’intervista rilasciata da Keegan-Michael Key a CinemaBlend è emerso un interessante dettaglio sui reshoot di The Predator, l’atteso film di Shane Black in arrivo nelle sale il prossimo agosto.

A quanto pare il terzo atto della pellicola sarebbe stato rifatto quasi completamente.

La settimana scorsa abbiamo finito le riprese aggiuntive di The Predator, i tre quarti del terzo atto sono stati sostanzialmente riscritti. Shane Black è uno scrittore e un professionista davvero consumato, un autentico paroliere. È stata un’esperienza esaltante. Penso che sia ancora uno degli scrittori di cinema più abili in circolazione.

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).