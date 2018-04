Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È divenuto virale, nelle ultime ore, un post che riporta una curiosa conversazione tra un fan dell’Universo Cinematografico Marvel e la sua fidanzata.

Lo spettatore propone difatti alla compagna di andare insieme a vedere Avengers: Infinity War, in uscita al cinema tra pochi giorni. “Certo caro” replica disponibile lei. Poco dopo, segue tuttavia da parte di lui una lista di regole ferree, volta a fare sì che niente e nessuno possa distrarlo dalla visione del cinefumetto dei fratelli Russo.

Eccone alcune:

Lo spettatore sembra mettere in conto ogni evenienza, comprese emergenze provocate da squilibrati. A chiudere: “Il rispetto di tutte le regole ti garantirà una visita alla tua gelateria preferita dopo il film. Domande?“. Lei replica con un sopracciglio alzato, visibilmente perplessa.

Qui di seguito il post divenuto virale:

This dude set ground rules for his girl in terms of watching Infinity Wars and i’m blown away. 😂😂 pic.twitter.com/yfEB57hG5q

— Stanley T (@TseStanley23) 12 aprile 2018