Durante la serata dei GLAAD Media Awards,ha avuto modo di scherzare sul successo di, ricordando al pubblico di aver avuto – indel 2004 – il ruolo da protagonista di una supereroina non caucasica ben prima del film dei Marvel Studios.

Poco dopo, l’attrice ha difatti anche specificato che il film del 2004 ha una pessima reputazione, dicendosi più che favorevole all’idea di un eventuale reboot in grado di riportare il personaggio al cinema in maniera più efficace:

Ogni storia porta alla storia successiva. Come dice il vecchio detto: “Dietro ogni Black Panther c’è una grande Black Catwoman!”. Sapete, quel film è stata davvero una pessima scelta per me, credo che Catwoman abbia bisogno di un’altra dannatissima opportunità [con un reboot], non trovate?