Calano gli incassi al box-office italiano rispetto a un anno fa, ed è difficile non pensare a un contraccolpo dei CinemaDays, conclusi due giorni fa con il ritorno al prezzo ‘normale’ dei biglietti.

È Rampage: Furia Animale a mantenersi in testa venerdì, con 192mila euro, la miglior media e un totale di 336mila euro in due giorni. Seconda posizione per Io Sono Tempesta, con 118mila euro e un totale di 214mila euro in due giorni. Sale invece al terzo posto Nella Tana dei Lupi, con 99mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Al quarto posto Ready Player One incassa 82mila euro, per un totale di quattro milioni di euro.

Per trovare le altre nuove uscite dobbiamo scendere sotto il settimo posto, dove si posiziona The Silent Man con 39mila euro e un totale di 70mila euro. Sherlock Gnomes, all’ottavo posto, incassa 30mila euro (56mila complessivi), mentre The Happy Prince all’undicesimo posto incassa 28mila euro (49mila in due giorni).