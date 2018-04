tempo di lettura 2'

è morto improvvisamente ieri, dopo una breve malattia, a 86 anni. A riferirlo l’agenzia stampa ceca CTK, citando la moglie del grande regista che viveva da anni negli Stati Uniti, a Warren in Connecticut.

Vincitore di due premi Oscar, per Qualcuno volò sul Nido del Cuculo e Amadeus, e tre Golden Globe (per i due citati e per Larry Flint – Oltre lo Scandalo), Forman ha avuto una carriera lunga e prolifica.

Nato nel 1932 a Čáslav (Repubblica Ceca), con il nome di Jan Tomáš Forman, debuttò sulla scena internazionale nel 1964 con L’Asso di Picche, seguito l’anno successivo da Gli Amori di una Bionda che gli valse la nomination all’Oscar come miglior film straniero. Il suo film successivo, Al fuoco, pompieri! (1967), lo mise in difficoltà con il regime comunista cecoslovacco a causa della sua natura caustica e anti-establishment, e così poco dopo la primavera di Praga il regista decise di emigrare negli Stati Uniti. Lì si distinse con pellicole in grado di trattare tematiche americane con una sensibilità europea.

Nel 1975 porta sul grande schermo (ingaggiato da Michael Douglas) il romanzo di Ken Kesey del 1962 Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, che porta a casa cinque Oscar (inclusi miglior film, regista e attore, per Jack Nicholson). Nel 1979 dirige il musical Hair, mentre nel 1981 dirige Ragtime, nominato a otto Oscar (rimanendo però a mani vuote). Undici le nomination all’Oscar per Amadeus (1984), che ne vince ben otto (tra cui film e regista). La terza nomination arriva per Larry Flint – Oltre lo Scandalo (1996), mentre nel 1999 dirige Man on the Moon, con Jim Carrey nei panni di Andy Kaufman. Solo qualche mese fa, al Festival di Venezia, è stato proiettato un documentario proprio sulla lavorazione di questo film, diretto dallo stesso Carrey.

Malato di degenerazione maculare, che lo porta verso una progressiva cecità, negli ultimi anni si dedica alla recitazione: nel 2011 compare al fianco di Catherine Deneuve in Les bien-aimés, proiettato in chiusura della 64esima edizione di Cannes.

Fonte: NYT