tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount avrebbe acquisito i diritti per portare sul grande schermo, romanzo young adult scritto da, ancora inedito in Italia.

Il romanzo segue la storia di Aru Shah, un adolescente di 12 anni che abita in uno stabile annesso al Museum of Ancient Indian Arts and Culture. Nota per mentire ai suoi compagni di scuola, una ricca scuola privata, la ragazzina tenta di far capire alle altre persone che il suo abbigliamento tradizionale indiano è qualcosa di esotico, e non stravagante. Aru rivela anche di possedere una magica lampada in grado di distruggere il mondo. Un giorno alcuni suoi compagni la sfidano ad usarla e dall’artefatto ne esce Sleeper, noto come Signore della Distruzione che minaccia di distruggere tutto.

Il progetto verrà prodotto da Karen Rosenfelt (The Twilight Saga, Percy Jackson).