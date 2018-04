tempo di lettura 2'

ha parlato con MensXP di, l’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo e interpretato da un cast che comprende tutti i volti più noti dell’Universo Cinematografico della Casa delle Idee.

L’attrice ha parlato della sua esperienza sul set del film di supereroi in arrivo il prossimo 25 aprile e nello specifico della chiusura della Fase 3 dell’Universo Marvel.

Ecco le sue parole:

È stato davvero emozionante lavorare con alcuni degli attori di altri franchise che ho sempre ammirato. Siamo un po’ come una famiglia allargata che adesso ha iniziato ad accogliere nuovi personaggi. Questo aspetto è il più bello perché la Marvel ha sempre cercato di ingaggiare attori che sono inaspettati, bravi e freschi. Cercano il nuovo, ed è un dato eccitante.

Naturalmente è una sensazione agrodolce per me, perché mi guardo intorno e vedo un cast e una troupe che sono diventati davvero come una famiglia, e so che questa potrebbe essere l’ultima volta che ci ritroviamo insieme. Da un lato è triste, ma sono fiera del lavoro che abbiamo svolto. Sono fiera di quello che abbiamo costruito. Sento di aver esplorato il mio personaggio il più possibile in questo contesto, e ne vado fiera.

L’attrice, ricordiamo, dopo Avengers: Infinity War (e presumibilmente il suo sequel) sarà anche coinvolta nel film in solitario dedicato a Vedova Nera.

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.