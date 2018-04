tempo di lettura 1'

È il Daily Mail (fonte non sempre affidabilissima) a riportare la notizia:è in trattative per entrare nel cast della commedia musicale senza titolo attualmente in sviluppo presso Working Title e Universal Pictures.

Il film, basato su una sceneggiatura di Richard Curtis (Love Actually), verrà diretto da Danny Boyle e dovrebbe essere incentrato sulle vicende di un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere l’unico in grado di ricordarsi le canzoni dei Beatles. Nel caso entrasse nel cast, Sheeran comporrebbe anche nuove canzoni per il film da affiancare a quelle della celebre band. Già confermati in vari ruoli Lily James e Himesh Patel, mentre Kate McKinnon è in trattative. Le riprese inizieranno in estate.

Per la popstar non sarebbe la prima apparizione sullo schermo: lo abbiamo già visto nel Trono di Spade, in Bridget Jones’s Baby, in The Bastard Executioner e in Home and Away.

