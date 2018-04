tempo di lettura 2'

Madame Tussauds di Orlando debutterà

Il 25 maggio alJustice League: A Call for Heroes, una nuova attrazione immersiva che trasporterà i visitatori al centro dell’azione insieme ai noti supereroi del mondo DC come(Gal Gadot),(Henry Cavill) e(Ben Affleck).

“I fan non sono mai stati così vicini all’azione”, ha dichiarato il General Manager James Paulding, “Madame Tussauds Orlando insieme a Warner Bros. Consumer Products ha realizzato un’esperienza basata su Justice League che devi vedere per credere, dagli imbattibili supereroi DC alle grandi esperienze hi-tech”.

I visitatori, come sopracitato, dovranno aiutare i supereroi su vari fronti, da Metropolis a Gotham City per salvare il mondo dalla malvagia LexCorp di Lex Luthor insieme a veri oggetti di scena e costumi.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

