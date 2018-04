Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 4'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

IRON MAN 2

Retaggio

“Quello che ora è e resterà sempre la mia più grande creazione… sei tu“.

Ciò che ha Iron Man 2 ha il merito di aver risolto è il difficile rapporto di Tony Stark con suo padre. Un rapporto particolarmente difficile da sviscerare visto che Howard è morto da tempo, cosa che nel tempo ha condotto Tony verso l’odio e il rancore.

Nel corso della storia raccontata da Jon Favreau, Tony riesce a mettere le mani su alcuni progetti e filmati del padre reperiti da Nick Fury. Grazie a lui scopre che scopre che Howard era in realtà un membro fondatore dello S.H.I.E.L.D. e poi, seguendo le sue indicazioni, costruisce un acceleratore di particelle con cui riesce a sintetizzare un nuovo elemento capace di alimentare il Reattore Arc in luogo del palladio (che invece lo stava avvelenando).

“Questa è la chiave del futuro. Io sono limitato dalla tecnologia dei miei tempi, ma un giorno tu risolverai questo rompicapo e, quando lo farai, potrai cambiare il mondo“.

È il messaggio lasciato da Howard che cambia tutto: fino a quel momento avevamo visto Tony in preda a una crisi (c’è addirittura un riferimento al Tony alcolizzato dei fumetti), ma da quel momento in poi – risolte le questioni in sospeso – il suo scopo e i suoi obiettivi iniziano ad assumere contorni molti più nitidi.

Da quel momento in poi il rapporto tra Tony e suo padre si risana e il rancore comincia ad appassire. Questo fin quando il nostro Stark non scoprirà (e noi con lui, in Captain America: Civil War) chi c’è davvero dietro l’omicidio dei suoi genitori.

Aspettando Infinity War

Ancora una volta è alla scena dei titoli di coda che viene lasciato il compito di anticipare in maniera diretta il successivo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel. È stato proprio Kenneth Branagh a dirigere, infatti, la sequenza in cui l’agente Coulson arriva in New Mexico dove è stato rinvenuto…il martello di Thor.

Don Cheadle fu chiamato a sostituire Terrence Howard nei panni di Rhodey a causa di divergenze tra Howard e i Marvel Studios. Poco prima delle riprese di Iron Man 2 , la notizia del licenziamento di Terrence Howard arrivò come un fulmine a ciel sereno. Dopo diverse settimane si apprese che fra l’attore e la Marvel erano nate alcune divergenze “contrattuali” e che Don Cheadle , con un cachet decisamente più basso, lo avrebbe rimpiazzato nei panni di Rhodey . Il doppiatore, Fabrizio Vidale, è rimasto lo stesso.

si lamentò dell’assenza di molte scene girate dal montaggio finale, scene che avrebbero contribuito allo sviluppo del suo personaggio Ivan Vanko.



Nel finale alternativo, Whiplash sopravvive all’esplosione e attacca Tony e Pepper prima di essere ucciso da Rhodey. La sequenza è presente nell’edizione home video.

Aspettando Avengers: Infinity War

